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10 июля 2021, 15:46 606

ДТП на Ровенщине: грузовик разбил машину, водитель в реанимации

10 июля 2021, 15:46 606
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Фото: Facebook
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В Ровенской области в городе Березно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля в результате которого один из водителей получил многочисленные травмы. Сейчас его доставили в реанимацию

Как передает RegioNews, об этом сообщает управление ГСЧС Ровенской области.

Сообщается, что событие произошло около 12:00 10 июля. В аварию попали грузовик DAF и легковой автомобиль Volkswagen.

Из искореженной легковушки спасатели с помощью спецоборудования деблокировали травмированного 29-летнего водителя и передали медикам.

Известно, что водитель грузовика, не пострадал. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, 9 июля полиция через ДТП с бензовозом перекрыло трассу Киев-Харьков.

ДТП авария авто дороги транспорт полиция ГСЧС

 
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