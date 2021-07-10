ДТП на Ровенщине: грузовик разбил машину, водитель в реанимации

Ивано-Франковская область переживает очередную кадровую ротацию, которая ознаменует собой долгожданное перемещение Светланы Онищук из заместителя руководителя ОГА в главное кресло региона

Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук

07 июля 2021

Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции

Президент, как и требует закон, ответил на петицию об увольнении Татарова. Но ответил так, что ни у кого не осталось сомнений – ни в продолжении работы этого одиозного заместителя главы ОП на Банковой...