ДТП на Ровенщине: грузовик разбил машину, водитель в реанимации
В Ровенской области в городе Березно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля в результате которого один из водителей получил многочисленные травмы. Сейчас его доставили в реанимацию
Как передает RegioNews, об этом сообщает управление ГСЧС Ровенской области.
Сообщается, что событие произошло около 12:00 10 июля. В аварию попали грузовик DAF и легковой автомобиль Volkswagen.
Из искореженной легковушки спасатели с помощью спецоборудования деблокировали травмированного 29-летнего водителя и передали медикам.
Известно, что водитель грузовика, не пострадал. Причины ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, 9 июля полиция через ДТП с бензовозом перекрыло трассу Киев-Харьков.
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