Полиция из-за ДТП с бензовозом перекрыла трассу Киев-Харьков
Сегодня на 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, которое заблокировало движение в обоих направлениях
Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины, пишет RegioNews.
"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел виток топлива на проезжую часть", - сообщили патрульные.
Сейчас движение отрезком дороги перекрыто в обоих направлениях. Из-за перекрытия на трассе образовался затор.
"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях", - добавили в полиции.
Напомним, недавно в Черновицкой области шквальный ветер повалил деревья на трассу государственного значения.