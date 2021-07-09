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09 июля 2021, 18:31 646

Полиция из-за ДТП с бензовозом перекрыла трассу Киев-Харьков

09 июля 2021, 18:31 646
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Фото из открытых источников
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Сегодня на 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, которое заблокировало движение в обоих направлениях

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины, пишет RegioNews.

"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел виток топлива на проезжую часть", - сообщили патрульные.

Сейчас движение отрезком дороги перекрыто в обоих направлениях. Из-за перекрытия на трассе образовался затор.

"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях", - добавили в полиции.

Напомним, недавно в Черновицкой области шквальный ветер повалил деревья на трассу государственного значения.

Украина ДТП полиция Харьков авария

 
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