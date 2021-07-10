На Киевщине с рельсов сошел поезд: задерживается 13 рейсов
В Киевской области задерживается движение пассажирских поездов из-за схода с рельсов грузового поезда на участке Васильков - Боярка
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, по состоянию на утро 10 июля, задерживается движение таких поездов:
- №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа);
- №142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
- №358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);
- №761 Киев - Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);
- №715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
- №20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час);
- №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
- №118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа);
- №81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа);
- №106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа);
- №281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
- №30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).
В компании отмечают, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.
Напомним, недавно под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину.
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