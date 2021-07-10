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10 июля 2021, 11:12 110

На Киевщине с рельсов сошел поезд: задерживается 13 рейсов

10 июля 2021, 11:12 110
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Фото: из открытых источников
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В Киевской области задерживается движение пассажирских поездов из-за схода с рельсов грузового поезда на участке Васильков - Боярка

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, по состоянию на утро 10 июля, задерживается движение таких поездов:

  • №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа);
  • №142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
  • №358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);
  • №761 Киев - Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);
  • №715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
  • №20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час);
  • №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
  • №118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
  • №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа);
  • №81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа);
  • №106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа);
  • №281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
  • №30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).

В компании отмечают, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.

Напомним, недавно под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину.

поезд рейсы авария ремонт Укрзализныця

 
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