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10 июля 2021, 17:12 81

В Киеве задержали псевдоминера за ложное сообщение о взрыве возле госучреждения

10 июля 2021, 17:12 81
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Правоохранители задержали мужчину, который позвонил в полицию Киева и сообщил о том, что возле здания одного из госучреждений якобы готовится взрыв

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Для установления личности и его местонахождения правоохранителям понадобилось несколько минут.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Волынской области, которого в дальнейшем задержали. Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и изъяли у задержанного мобильный телефон и назначили соответствующую экспертизу", - отметили в полиции.

Мужчине за содеянное грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас следователями решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, 15 июня в столице сообщили о заминировании здания Антимонопольного комитета.

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