В Киеве задержали псевдоминера за ложное сообщение о взрыве возле госучреждения
Правоохранители задержали мужчину, который позвонил в полицию Киева и сообщил о том, что возле здания одного из госучреждений якобы готовится взрыв
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Для установления личности и его местонахождения правоохранителям понадобилось несколько минут.
Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Волынской области, которого в дальнейшем задержали. Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и изъяли у задержанного мобильный телефон и назначили соответствующую экспертизу", - отметили в полиции.
Мужчине за содеянное грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас следователями решается вопрос об объявлении подозрения.
Напомним, 15 июня в столице сообщили о заминировании здания Антимонопольного комитета.