Завтра состоится дополнительная сессия ВНО по истории Украины

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передает RegioNews.

12 июля участники дополнительной сессии будут сдавать тест по истории Украины. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/ участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска, - говорится в сообщении.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Как сообщалось, 6 июля состоялась дополнительная сессия ВНО-2021 по математике.

Также 29 июня стартовала вступительная кампания-2021.