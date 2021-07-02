Стало известно, как будет проходить ГИА для выпускников школ 2022-го года

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В 2022 году выпускники школ будут проходить обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания по четырем предметам

Об этом сказал директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает RegioNews со ссылкой на ZN.ua.

Уже есть приказ о ВНО-2022, и все наши плановые показатели мы будем закладывать исходя из того, что ВНО происходит в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это будет обязательная ГИА в форме ВНО по четырем предметам: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык, а также четвертый предмет на выбор, - сказал Бойко.

Он отметил, что максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО.

Как сообщалось, в этом году выпускники освобождались от прохождения ГИА. Соответствующий закон приняла Рада.