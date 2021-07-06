В среду состоится дополнительная сессия ВНО-2021 по математике
Завтра, 7 июля, состоится дополнительная сессия ВНО по математике/математике (задание уровня стандарта)
Об этом сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, передает RegioNews.
Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50.
В УЦОКО обращают внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии таких документов:
- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, участник/участница не будет допущен в пункт проведения ВНО.
В УЦОКО советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Также в Центре напомнили, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.
По результатам прохождения теста по математике участники получат результат внешнего независимого оценивания по математике по шкале 100-200 баллов и оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.
С заданиями сертификационной работы и правильными ответами к тесту можно будет ознакомиться в разделе "ВНО-2021. Математика" на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.