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06 июля 2021, 21:21 346

В среду состоится дополнительная сессия ВНО-2021 по математике

06 июля 2021, 21:21 346
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Фото из открытых источников
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Завтра, 7 июля, состоится дополнительная сессия ВНО по математике/математике (задание уровня стандарта)

Об этом сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, передает RegioNews.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

В УЦОКО обращают внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии таких документов:

- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

- паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, участник/участница не будет допущен в пункт проведения ВНО.

В УЦОКО советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Также в Центре напомнили, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

По результатам прохождения теста по математике участники получат результат внешнего независимого оценивания по математике по шкале 100-200 баллов и оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

С заданиями сертификационной работы и правильными ответами к тесту можно будет ознакомиться в разделе "ВНО-2021. Математика" на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.

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