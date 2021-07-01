11:43  01 июля
В Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить
08:29  01 июля
В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен
08:11  01 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет
UA | RU
UA | RU
01 июля 2021, 12:09 49

На Житомирщине разоблачили незаконные махинации с недвижимостью Минобразования

01 июля 2021, 12:09 49
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Государственный регистратор незаконно вмешался в реестр прав и вывел из госсобственности недвижимость, принадлежащую Министерству образования и науки Украины и одному из высших учебных заведений Житомира

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным оперативников, незаконными действиями вывели из госсобственности комплекс в центре города площадью 1200 кв. м., а ориентировочная стоимость его - почти 9 миллионов гривен.

Так, подозреваемым оказался государственный регистратор одного из сельских советов Житомирской области. На основании поддельных документов он незаконно отчуждал имущественный комплекс в пользу физического лица. А потом это имущество было перерегистрировано на местную коммерческую структуру.

По материалам СБУ бывшему государственному регистратору сообщено о подозрении.

Сейчас постановлением Хозяйственного суда Житомирской области на имущественный комплекс наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Киевской области работники Обуховской окружной прокуратуры задержали чиновника областного управления Госгеокадастра при получении взятки в размере 6 тыс. долл.

СБУ закон земля образование Министерство реестр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua