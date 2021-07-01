На Житомирщине разоблачили незаконные махинации с недвижимостью Минобразования

Фото: СБУ

Государственный регистратор незаконно вмешался в реестр прав и вывел из госсобственности недвижимость, принадлежащую Министерству образования и науки Украины и одному из высших учебных заведений Житомира

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным оперативников, незаконными действиями вывели из госсобственности комплекс в центре города площадью 1200 кв. м., а ориентировочная стоимость его - почти 9 миллионов гривен.

Так, подозреваемым оказался государственный регистратор одного из сельских советов Житомирской области. На основании поддельных документов он незаконно отчуждал имущественный комплекс в пользу физического лица. А потом это имущество было перерегистрировано на местную коммерческую структуру.

По материалам СБУ бывшему государственному регистратору сообщено о подозрении.

Сейчас постановлением Хозяйственного суда Житомирской области на имущественный комплекс наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Киевской области работники Обуховской окружной прокуратуры задержали чиновника областного управления Госгеокадастра при получении взятки в размере 6 тыс. долл.