Завтра відбудеться додаткова сесія ЗНО з історії України

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Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, в який учасникові/ учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску, - йдеться у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Як повідомлялося, 6 липня відбулася додаткова сесія ЗНО-2021 з математики.

Також 29 червня стартувала вступна кампанія-2021.