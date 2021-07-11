Завтра відбудеться додаткова сесія ЗНО з історії України
В Україні 12 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України
Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, передає RegioNews.
12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, в який учасникові/ учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску, - йдеться у повідомленні.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Як повідомлялося, 6 липня відбулася додаткова сесія ЗНО-2021 з математики.