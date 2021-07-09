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09 июля 2021, 22:17 80

Стало известно, почему "лег" сайт Военно-Морских сил Украины

09 июля 2021, 22:17 80
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Фото из открытых источников
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Министерство обороны Украины назвало причину неисправности в работе сайта Военно-морских сил Украины. Веб-портал подвергся кибератаке со стороны российских хакеров

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля, - заявили в министерстве.

Как рассказали в Минобороны, сегодня российские хакеры атаковали сайт ВМС и разместили на нем фейковые публикации, связанные с учениями Sea Breeze в Черном море.

При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных сил Украины. Имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания, - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что сегодня также были зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Минобороны.

Сейчас угроза устранена, работа сайта ВМС будет возобновлена в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты, - добавили в Минобороны.

Как сообщалось, сегодня в Украине "лег" сайт Военно-морских сил. В пятницу, 9 июля, прекратил работать официальный ресурс Военно-Морских сил Украины.

Также стало известно, что СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.

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