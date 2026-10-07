Фото: полиция

Одесские полицейские разоблачили местного жителя, который производил и хранил запрещенный контент с использованием современных технологий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 38-летний фигурант искал в интернете порноконтент с участием детей и посредством специальной программы искусственного интеллекта создавал новые фото и видео, комбинируя сохраненные файлы.

В ходе обыска правоохранители изъяли у злоумышленника компьютерную технику с запрещенными материалами.

Мужчине объявили подозрение по ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины (получение доступа, хранения и изготовления детской порнографии с использованием информационно телекоммуникационных систем).

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее на Черниговщине задержали мужчину за изнасилование 13-летней падчерицы. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.