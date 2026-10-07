В Кировоградской области 32-летнюю женщину подозревают в изнасиловании 4-летнего сына

В Кировоградской области 32-летней женщине сообщили о подозрении в изнасиловании собственного четырехлетнего сына и изготовлении детской порнографии

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По версии следствия, в течение нескольких месяцев она неоднократно совершала по отношению к ребенку действия сексуального характера и фиксировала их на фото и видео.

По данным следствия, в течение апреля-июня 2026 женщина неоднократно осуществляла фото- и видеосъемку порнографического характера с участием своего малолетнего сына.

Кроме того, правоохранители считают, что подозреваемая неоднократно совершала в отношении мальчика действия сексуального характера. По версии следствия она воспользовалась его малолетним возрастом и психологической зависимостью от матери.

Ребенок был изъят из семьи. Сейчас четырехлетний мальчик находится на попечении близких родственников.

Женщины инкриминируют ч.ч. 4, 6 ст. 152 и ч.ч. 3, 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об изнасиловании лица, не достигшего 14 лет, в частности, совершенном повторно, а также изготовлении детской порнографии, в том числе повторно.

Речь идет именно о подозрении. Окончательную правовую оценку действиям женщины должен предоставить суд.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.