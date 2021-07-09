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09 липня 2021, 22:17 81

Стало відомо, чому "ліг" сайт Військово-морських сил України

09 липня 2021, 22:17 81
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство оборони України назвало причину несправності в роботі сайту Військово-морських сил України. Веб-портал піддався кібератаці з боку російських хакерів

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля, - заявили в міністерстві.

Як розповіли в Міноборони, сьогодні російські хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації, пов'язані з навчаннями Sea Breeze у Чорному морі.

При цьому, жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення, - сказали у відомстві.

У міністерстві додали, що сьогодні також було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міноборони.

Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту, - додали у Міноборони.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні "ліг" сайт Військово-морських сил. У п'ятницю, 9 липня, припинив працювати офіційний ресурс Військово-морських сил України.

Також стало відомо, що СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.

кібератака кіберзахист хакери Міноборони ВМС України сайт

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