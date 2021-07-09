Стало відомо, чому "ліг" сайт Військово-морських сил України
Міністерство оборони України назвало причину несправності в роботі сайту Військово-морських сил України. Веб-портал піддався кібератаці з боку російських хакерів
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає RegioNews.
Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля, - заявили в міністерстві.
Як розповіли в Міноборони, сьогодні російські хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації, пов'язані з навчаннями Sea Breeze у Чорному морі.
При цьому, жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення, - сказали у відомстві.
У міністерстві додали, що сьогодні також було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міноборони.
Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту, - додали у Міноборони.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні "ліг" сайт Військово-морських сил. У п'ятницю, 9 липня, припинив працювати офіційний ресурс Військово-морських сил України.
Також стало відомо, що СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.