Стало відомо, чому "ліг" сайт Військово-морських сил України

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля, - заявили в міністерстві.

Як розповіли в Міноборони, сьогодні російські хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації, пов'язані з навчаннями Sea Breeze у Чорному морі.

При цьому, жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення, - сказали у відомстві.

У міністерстві додали, що сьогодні також було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міноборони.

Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту, - додали у Міноборони.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні "ліг" сайт Військово-морських сил. У п'ятницю, 9 липня, припинив працювати офіційний ресурс Військово-морських сил України.

Також стало відомо, що СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.