В Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов
В Украине массово перестали работать сайты госструктур
Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.
Сначала проблемы возникли у веб-страницы офиса президента, а теперь не работают сайты СБУ, НАБУ и других структур.
По состоянию на сейчас известно, что работать перестали сайты:
Офиса президента;
Службы безопасности Украины;
Национального антикоррупционного бюро;
Службы внешней разведки;
Госслужбы спецсвязи и защиты;
Государственного бюро расследований.
Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе этих веб-сайтов.
В СБУ рассказали, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.
Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера, - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
А в Офисе президента рассказали, что не знают, могли ли проблемы с сайтом возникнуть из-за кибератаки.
Как сообщалось, в Украине в этом году существенно возросло количество киберпреступлений. В Украине за четыре месяца 2021 года, по сравнению с прошлым, количество киберпреступлений выросло на 25%.