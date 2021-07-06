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06 июля 2021, 20:58 16

В Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов

06 июля 2021, 20:58 16
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Фото из открытых источников
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В Украине массово перестали работать сайты госструктур

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Сначала проблемы возникли у веб-страницы офиса президента, а теперь не работают сайты СБУ, НАБУ и других структур.

По состоянию на сейчас известно, что работать перестали сайты:

Офиса президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы внешней разведки;

Госслужбы спецсвязи и защиты;

Государственного бюро расследований.

Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе этих веб-сайтов.

В СБУ рассказали, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.

Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера, - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

А в Офисе президента рассказали, что не знают, могли ли проблемы с сайтом возникнуть из-за кибератаки.

Как сообщалось, в Украине в этом году существенно возросло количество киберпреступлений. В Украине за четыре месяца 2021 года, по сравнению с прошлым, количество киберпреступлений выросло на 25%.

Отдельно, в СБУ фиксируют увеличение кибератак на Украину со стороны РФ. В правоохранительном органе такие действия связывают с концентрацией вражеских войск у границ.

киберзащита сайт кибератака госорган Офис президента

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