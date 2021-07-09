13:11  09 июля
В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
11:49  09 июля
С начала июля на водоемах погибли 10 детей и 55 взрослых
18:12  09 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов со стороны оккупантов
UA | RU
UA | RU
09 июля 2021, 17:59 303

В Украине "лег" сайт Военно-морских сил

09 июля 2021, 17:59 303
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 9 июля, прекратил работать официальный ресурс Военно-Морских сил Украины

Причины сбоя пока не известны, передает RegioNews с посланием на сайт ВМС ВСУ.

При попытке загрузить веб-ресурс Военно-морских сил ВС Украины браузер выдает сообщение: "Нет связи с сайтом".

Напомним, что СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.

Украина ВСУ ВМС Украины сайт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram