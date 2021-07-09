В Украине "лег" сайт Военно-морских сил
В пятницу, 9 июля, прекратил работать официальный ресурс Военно-Морских сил Украины
Причины сбоя пока не известны, передает RegioNews с посланием на сайт ВМС ВСУ.
При попытке загрузить веб-ресурс Военно-морских сил ВС Украины браузер выдает сообщение: "Нет связи с сайтом".
Напомним, что СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.
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