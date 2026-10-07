В Киеве российская ракета застряла прямо посреди домов

Фото: Национальная полиция

После обстрела в столице обнаружили российскую ракету. Снаряд застрял, а до этого не сдетонировал

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Боеприпас был весом около полутонны. Ракету нашли прямо посреди жилых домов в Дарницком районе. Правоохранители вместе со спасателями и саперами изъяли ракету и ее боевую часть. Впоследствии ее уничтожат на специальном полигоне.

Напомним, в Одессе спасатели и взрывотехники обезвредили российский беспилотник, попавший в 24-этажный жилой дом и застрявший в фасаде на уровне 15 этажа.