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07 октября 2026, 14:48

На Волыни продавца силой забрали из магазина: в ТЦК объяснили применение газа

07 октября 2026, 14:48
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Скриншот с видео
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В Нововолынске Волынской области группа мужчин в гражданской и военной одежде применила слезоточивый газ к продавцу одного из магазинов и силой вывела его из помещения

Как передает RegioNews, видео инцидента 5 октября начали распространять местные Telegram-каналы.

В Волынском областном ТЦК и СП Суспильном подтвердили факт происшествия.

По словам представителей терцентра, на месте работала группа оповещения. Они утверждают, что газ применили во время разговора, поскольку мужчина якобы пытался достать предмет, похожий на столовый прибор. За задержанным мужчиной на улице ожидали сотрудники полиции.

В ТЦК сообщили, что после задержания продавец прошел военно-врачебную комиссию. Его признали годным к военной службе и призвали в ряды Вооруженных сил Украины.

Также в терцентре отметили, что никаких претензий или жалоб от мужчины по поводу действий группы оповещения не поступало.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, какие действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки законны во время мобилизации, а какие – недопустимы.

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Волынская область магазин мобилизация ТЦК бусификация слезоточивый газ
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