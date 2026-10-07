На Киевщине женщина воткнула нож в любимого

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Белой Церкви. Женщина с ножом напала на своего сожителя

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, у 44-летней женщины произошла ссора с 45-летним сожителем. Во время конфликта женщина взяла нож и ударила мужчину дважды в живот. Мужчину госпитализировали с ранами.

Женщину задержали. Ей теперь грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее в Ковеле произошел инцидент в торговом центре. Известно, что в Эпицентре мужчина с топором стал нападать на посетителей.