На Киевщине женщина воткнула нож в любимого
Инцидент произошел в Белой Церкви. Женщина с ножом напала на своего сожителя
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, у 44-летней женщины произошла ссора с 45-летним сожителем. Во время конфликта женщина взяла нож и ударила мужчину дважды в живот. Мужчину госпитализировали с ранами.
Женщину задержали. Ей теперь грозит до восьми лет заключения.
Напомним, ранее в Ковеле произошел инцидент в торговом центре. Известно, что в Эпицентре мужчина с топором стал нападать на посетителей.
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
В Ровенской области 15-летний подросток отказался шпионить для окупантов и сдал их полиции
07 октября 2026, 15:38На Волыни продавца силой забрали из магазина: в ТЦК объяснили применение газа
07 октября 2026, 14:48Мэр Львова Андрей Садовый отказался от зарплаты
07 октября 2026, 14:35В Киеве российская ракета застряла прямо посреди домов
07 октября 2026, 13:55Во Франковске мужчина после ссоры с девушкой напал на прохожих
07 октября 2026, 13:18Вспышка чумы в Иркутске: может ли инфекция добраться до Украины
07 октября 2026, 12:38В Одессе разоблачили мужчину, который генерировал детскую порнографию с помощью искусственного интеллекта
07 октября 2026, 12:20Удар РФ по Кировоградщине: количество погибших возросло до двух
07 октября 2026, 12:16РФ готовит ИПСО относительно Олешек: СБУ раскрыла замысел оккупантов
07 октября 2026, 12:08
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все блоги »