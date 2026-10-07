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07 октября 2026, 15:38

В Ровенской области 15-летний подросток отказался шпионить для окупантов и сдал их полиции

07 октября 2026, 15:38
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Фото иллюстративное
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В Дубенщине неизвестные из-за Telegram пытались завербовать 15-летнего подростка для сбора и передачи информации об украинской авиации. За выполнение задач ему предлагали денежное вознаграждение

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, накануне в полицию обратился житель села Рачин Дубенского района. Он рассказал, что получил в Telegram сообщение от неизвестных лиц с предложением денег за сбор и передачу сведений о украинской авиации.

Подросток не согласился с предложением и сразу сообщил о попытке вербовки правоохранителям, позвонив на спецлинию 102.

Следователи по этому факту начали досудебное расследование.

В полиции отмечают, что с начала 2025 года в Ровенской области задокументировали более 15 случаев попыток вербовки граждан для выполнения задач в пользу российских спецслужб.

Правоохранители призывают не передавать незнакомцам никакой информации, даже если задача кажется незначительной.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.

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шпионы полиция оккупанты Ровенская область подросток
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