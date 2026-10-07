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07 октября 2026, 12:38

Вспышка чумы в Иркутске: может ли инфекция добраться до Украины

07 октября 2026, 12:38
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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На фоне сообщений о вспышке чумы в российском Иркутске украинцы начали интересоваться, может ли инфекция попасть на территорию Украины. Эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что полностью исключать такой сценарий нельзя

Об этом она сказала в эфире телеканала "Мы – Украина", передает RegioNews.

По словам Виноград, из-за войны значительно активизировались миграционные процессы – как внутри Украины, так и за рубеж. Это, в свою очередь, влияет на риски распространения инфекционных заболеваний.

Эпидемиологиня отметила, что инкубационный период легочной чумы может длиться от одного до двух дней. В это время инфицированный человек может не иметь очевидных симптомов и чувствовать себя здоровым.

"Можно быть на другом континенте в состоянии абсолютно клинически здорового человека. Но человек уже инфицирован и переносит проблему на другую территорию", – объяснила Виноград.

В то же время она подчеркнула, что между Украиной и Россией нет прямых контактов, что уменьшает риск непосредственного занесения инфекции.

Однако полностью исключать возможность заражения нельзя. В частности, украинцы во время поездок за границу могут общаться с гражданами России, отметила эпидемиолог.

"Например: имеем наших людей, которые уехали отдыхать куда-то за границу, встретились там с россиянами. Много не надо", – сказала эпидемиологиня.

Чума в России: что известно о ситуации в Иркутске

В российской Иркутской области после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института начали распространяться сообщения о возможной вспышке легочной чумы. Женщина умерла 2 октября от пневмонии неустановленного происхождения. После этого под медицинское наблюдение попали около 200 человек, которые могли с ней контактировать.

В то же время, подтвержденных случаев чумы в Иркутске пока нет. Российский Роспотребнадзор заявил, что среди контактных лиц чуму не обнаружили.

ВОЗ также сообщила, что российская сторона проинформировала ее об отсутствии подтвержденных случаев заболевания в городе.

Украинский Центр общественного здоровья следит за ситуацией. Там отметили, что из-за недостаточной официальной информации со стороны России независимо оценить характер события сложно. В то же время, риск для Украины сейчас оценивают как очень низкий.

Чума – бактериальная инфекция, вызванная Yersinia pestis. Легочная форма может передаваться через инфицированные респираторные частицы, тогда как другие формы болезни могут распространяться, в частности через укусы инфицированных блох. При своевременном обнаружении чума поддается лечению антибиотиками.

Напомним, во Львовской области зафиксировали два новых случая лептоспироза. В обоих случаях пациенты обратились за помощью только на пятый день после появления первых симптомов.

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Украина РФ чума эпидемия Иркутск риски инфекции
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