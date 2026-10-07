Мэр Львова Андрей Садовый отказался от зарплаты

Фото из открытых источников

Андрей Садовый заявил, что сейчас не может принимать свою заработную плату. Он объяснил это проблемами с зарплатами коммунальных работников

Об этом мэр Львова написал в своем блоге, передает RegioNews .

До конца недели часть львовских дворников и водителей трамваев могут не получить свою заслуженную плановую зарплату, заявил Андрей Садовый . Причиной он назвал, что Государственная казначейская служба остановила проведение платежей за транспортную работу и санитарную очистку. Это включая зарплаты дворников и водителей электротранспорта.

"Во Львове не проведены платежи на более 500 миллионов гривен. Кроме зарплат коммунальщиков, это также подготовка к зиме, финансирование медицинских и образовательных объектов, аварийно-восстановительные работы после ракетных атак. Надо понимать, что это налоги львовян, которые государство фактически заморозило.

Понимаем, что в пятом году полномасштабной войны ситуация с государственным бюджетом действительно сложная. Экономить нужно, но точно не на коммунальщиках. Для многих из них эта зарплата критически важна", – говорит мэр города.

По его словам, он разговаривал с премьер-министром. Сергей Корецкий, говорит Садовый, объяснил ему, что это "вынужденное решение и что критические платежи будут постепенно проводить в ручном режиме".

"При таких обстоятельствах считаю неэтичным получать заработную плату, пока ее не начнут снова проводить для коммунальщиков. Поэтому в настоящее время от своей зарплаты отказываюсь", - заявил мэр Львова.

Он также заявил, что ему безразлично, если кто-то назовет это популизмом.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует установить с 1 января 2027 минимальную заработную плату на уровне 12 тысяч гривен.