Цена "мира" от агрессора: почему ультиматумы РФ означают капитуляцию
Что такое требование нейтралитета со стороны РФ? Это – не о "нейтральности в контексте НАТО” (на самом деле – это другой статус – внеблоковость); это – не обсуждение параметров; это – не вопрос выбора типа нейтралитета. Это – четкое российское требование закрепления в Конституции и законодательстве Украины статуса так называемого постоянного нейтралитета (который уже себя исторически исчерпал). Да еще и с ОДНОСТОРОННИМИ ограничениями на военный потенциал Украины (типы, виды вооружений, их расположение и количественные параметры ВВТ и численности ВСУ).
Что такое денацификация в понимании агрессора? Это перечень конкретных законодательных актов, которые нужно в Украине либо принять, либо отменить предыдущие решения. Вернуть и закрепить в Украине пророссийские (даже просоветские, вроде коммунистической партии) политические проекты, не трогать российскую агентурную сеть через аффилированные церковные организации, закрепить отдельный статус для русского языка, законодательно определить русских титульной нацией в Украине (еще тот бред!).
Что такое территориальные вопросы? Это требование перекроить государственную границу Украины. И закрепить это в Конституции Украины и международных договорах. Это требование не только ЮРИДИЧЕСКИ отказаться от территорий, которые себе определил путинский режим. Это еще и отказ защитить своих сограждан на этих территориях.
Что такое "гарантировать российскую безопасность”? Это определить в договорном порядке ЗАПРЕТ Украине НАВЕЧНО закрепленного всеми международными нормами права освободить свои территории, решать самостоятельно вопрос об оптимальной модели безопасности, никогда не создавать каких-либо союзов безопасности.
И практически все это – в одностороннем порядке!
Насколько надо быть нереалистичными (или просто иметь конкретные цели), чтобы не понимать: такую модель НЕ ВОЗМОЖНО насильно "засунуть” в украинское общество, каким бы шокированным количеством жертв и уставшим от войны оно ни было бы.
Поэтому все это лишь для того, чтобы протестировать готовность украинского народа к сдаче национальных интересов (в таком виде как сейчас — к капитуляции). Это также и свидетельство того, что враг уже реально понимает, что Украина продолжит держать оборону. Что враг решил, что надо снова усилить "гибридную” войну, с ИПСО и террористическими актами. Для того, чтобы попытаться подорвать изнутри способность украинцев к сопротивлению. Заставить их оказывать давление на власть в Украине в направлении требований агрессора.
Поэтому те, кто хочет внутренней украинской дискуссии о механизмах скорейшего выхода Украины из широкомасштабной войны (при полном нежелании агрессора) и те, кто пытается после российских угроз и атак обрисовать для Украины единственный возможный, почему-то полностью негативный сценарий – это разные люди, и разные подходы.
Первые – ищут сильной позиции Украины и реалистичного варианта выхода из войны.
Остальные (в лучшем варианте) – "полезные идиоты”. Извините за мой французский.