Перед любыми разговорами о попытке как-то (то есть учитывая текущие требования агрессора) установить мир, надо хотя бы называть очевидные вещи одними и теми же словами и согласиться о трактовке базовых понятий

Перед любыми разговорами о попытке как-то (то есть учитывая текущие требования агрессора) установить мир, надо хотя бы называть очевидные вещи одними и теми же словами и согласиться о трактовке базовых понятий

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Что такое требование нейтралитета со стороны РФ? Это – не о "нейтральности в контексте НАТО” (на самом деле – это другой статус – внеблоковость); это – не обсуждение параметров; это – не вопрос выбора типа нейтралитета. Это – четкое российское требование закрепления в Конституции и законодательстве Украины статуса так называемого постоянного нейтралитета (который уже себя исторически исчерпал). Да еще и с ОДНОСТОРОННИМИ ограничениями на военный потенциал Украины (типы, виды вооружений, их расположение и количественные параметры ВВТ и численности ВСУ).

Что такое денацификация в понимании агрессора? Это перечень конкретных законодательных актов, которые нужно в Украине либо принять, либо отменить предыдущие решения. Вернуть и закрепить в Украине пророссийские (даже просоветские, вроде коммунистической партии) политические проекты, не трогать российскую агентурную сеть через аффилированные церковные организации, закрепить отдельный статус для русского языка, законодательно определить русских титульной нацией в Украине (еще тот бред!).

Что такое территориальные вопросы? Это требование перекроить государственную границу Украины. И закрепить это в Конституции Украины и международных договорах. Это требование не только ЮРИДИЧЕСКИ отказаться от территорий, которые себе определил путинский режим. Это еще и отказ защитить своих сограждан на этих территориях.

Что такое "гарантировать российскую безопасность”? Это определить в договорном порядке ЗАПРЕТ Украине НАВЕЧНО закрепленного всеми международными нормами права освободить свои территории, решать самостоятельно вопрос об оптимальной модели безопасности, никогда не создавать каких-либо союзов безопасности.

И практически все это – в одностороннем порядке!

Насколько надо быть нереалистичными (или просто иметь конкретные цели), чтобы не понимать: такую модель НЕ ВОЗМОЖНО насильно "засунуть” в украинское общество, каким бы шокированным количеством жертв и уставшим от войны оно ни было бы.

Поэтому все это лишь для того, чтобы протестировать готовность украинского народа к сдаче национальных интересов (в таком виде как сейчас — к капитуляции). Это также и свидетельство того, что враг уже реально понимает, что Украина продолжит держать оборону. Что враг решил, что надо снова усилить "гибридную” войну, с ИПСО и террористическими актами. Для того, чтобы попытаться подорвать изнутри способность украинцев к сопротивлению. Заставить их оказывать давление на власть в Украине в направлении требований агрессора.

Поэтому те, кто хочет внутренней украинской дискуссии о механизмах скорейшего выхода Украины из широкомасштабной войны (при полном нежелании агрессора) и те, кто пытается после российских угроз и атак обрисовать для Украины единственный возможный, почему-то полностью негативный сценарий – это разные люди, и разные подходы.

Первые – ищут сильной позиции Украины и реалистичного варианта выхода из войны.

Остальные (в лучшем варианте) – "полезные идиоты”. Извините за мой французский.