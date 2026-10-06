00:35  06 октября
Певица Кристина Соловий призналась, собирается ли ехать из Киева из-за обстрелов
11:46  06 октября
На Прикарпатье руководители ТЦК "мобилизовали" 8 мужчин только на бумаге
11:27  06 октября
В Запорожье готовятся к блекаутам на 48 часов и более
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
06 октября 2026, 11:30

Цена "мира" от агрессора: почему ультиматумы РФ означают капитуляцию

06 октября 2026, 11:30
Читайте також українською мовою
Перед любыми разговорами о попытке как-то (то есть учитывая текущие требования агрессора) установить мир, надо хотя бы называть очевидные вещи одними и теми же словами и согласиться о трактовке базовых понятий
Перед любыми разговорами о попытке как-то (то есть учитывая текущие требования агрессора) установить мир, надо хотя бы называть очевидные вещи одними и теми же словами и согласиться о трактовке базовых понятий
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Что такое требование нейтралитета со стороны РФ? Это – не о "нейтральности в контексте НАТО” (на самом деле – это другой статус – внеблоковость); это – не обсуждение параметров; это – не вопрос выбора типа нейтралитета. Это – четкое российское требование закрепления в Конституции и законодательстве Украины статуса так называемого постоянного нейтралитета (который уже себя исторически исчерпал). Да еще и с ОДНОСТОРОННИМИ ограничениями на военный потенциал Украины (типы, виды вооружений, их расположение и количественные параметры ВВТ и численности ВСУ).

Что такое денацификация в понимании агрессора? Это перечень конкретных законодательных актов, которые нужно в Украине либо принять, либо отменить предыдущие решения. Вернуть и закрепить в Украине пророссийские (даже просоветские, вроде коммунистической партии) политические проекты, не трогать российскую агентурную сеть через аффилированные церковные организации, закрепить отдельный статус для русского языка, законодательно определить русских титульной нацией в Украине (еще тот бред!).

Что такое территориальные вопросы? Это требование перекроить государственную границу Украины. И закрепить это в Конституции Украины и международных договорах. Это требование не только ЮРИДИЧЕСКИ отказаться от территорий, которые себе определил путинский режим. Это еще и отказ защитить своих сограждан на этих территориях.

Что такое "гарантировать российскую безопасность”? Это определить в договорном порядке ЗАПРЕТ Украине НАВЕЧНО закрепленного всеми международными нормами права освободить свои территории, решать самостоятельно вопрос об оптимальной модели безопасности, никогда не создавать каких-либо союзов безопасности.

И практически все это – в одностороннем порядке!

Насколько надо быть нереалистичными (или просто иметь конкретные цели), чтобы не понимать: такую модель НЕ ВОЗМОЖНО насильно "засунуть” в украинское общество, каким бы шокированным количеством жертв и уставшим от войны оно ни было бы.

Поэтому все это лишь для того, чтобы протестировать готовность украинского народа к сдаче национальных интересов (в таком виде как сейчас — к капитуляции). Это также и свидетельство того, что враг уже реально понимает, что Украина продолжит держать оборону. Что враг решил, что надо снова усилить "гибридную” войну, с ИПСО и террористическими актами. Для того, чтобы попытаться подорвать изнутри способность украинцев к сопротивлению. Заставить их оказывать давление на власть в Украине в направлении требований агрессора.

Поэтому те, кто хочет внутренней украинской дискуссии о механизмах скорейшего выхода Украины из широкомасштабной войны (при полном нежелании агрессора) и те, кто пытается после российских угроз и атак обрисовать для Украины единственный возможный, почему-то полностью негативный сценарий – это разные люди, и разные подходы.

Первые – ищут сильной позиции Украины и реалистичного варианта выхода из войны.

Остальные (в лучшем варианте) – "полезные идиоты”. Извините за мой французский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война переговоры миротворцы пропаганда
 
Подписывайтесь на RegioNews
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Враг нанес удары по дороге в Одесской области: повреждены автомобили, есть пострадавшие
06 октября 2026, 14:23
Депутата Гончаренко внесли в базу "Миротворец"
06 октября 2026, 14:15
Обладания на 8 миллионов: в Киеве разоблачили схему в Институте эпидемиологии
06 октября 2026, 13:55
Россия готовится к массированному удару по Украине, – Зеленский
06 октября 2026, 13:47
В Винницкой области задержали мужчин в маскировочных плащах, которые пытались сбежать в Молдову
06 октября 2026, 13:29
На Тернопольщине пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП: погиб подросток, есть травмированные
06 октября 2026, 13:15
Две новые выплаты в "Дии": стартовало бета-тестирование для родителей
06 октября 2026, 13:13
Силы обороны поразили телекоммуникационный узел, склады БПЛА и боеприпасы оккупантов
06 октября 2026, 12:58
Госликслужба станет Укрфармагентством: Кабмин принял решение
06 октября 2026, 12:54
Обратный отсчет к переговорам: ключевые рубежи ближайших месяцев
06 октября 2026, 12:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Виталий Портников
Все блоги »