На Днепропетровщине российский FPV-дрон в девятый раз атаковал участок ДТЭК

Фото: ДТЭК

Российский FPV-дрон утром атаковал участок ДТЭК в прифронтовом районе Днепропетровской области. Беспилотник упал на въезде на территорию предприятия и сдетонировал. Работники не пострадали

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

По данным компании, это уже девятая атака на этот участок с начала сентября.

"Сегодня утром FPV-дрон упал на въезде на территорию участка в прифронтовом районе области и сдетонировал", - сообщили в ДТЭК.

В результате атаки никто из работников не пострадал.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают работать, несмотря на опасность и регулярно осуществлять работы в прифронтовых районах.

"Несмотря на ежедневную опасность, делаем все возможное, чтобы в каждом доме было электричество", — отметили в ДТЭК.

Напомним, что российские войска обстреляли административное здание одного из угольных предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки, по предварительным данным, один работник получил осколочные ранения.