Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами
С начала суток зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня, - отмечают в штабе.
Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное, - сообщают в штабе.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 91 взрывоопасный предмет.
Как сообщалось, вчера оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ.