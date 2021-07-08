Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами

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С начала суток зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня, - отмечают в штабе.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное, - сообщают в штабе.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 91 взрывоопасный предмет.

Как сообщалось, вчера оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ.