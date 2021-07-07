Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ
В среду, 7 июля, на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил, оккупанты осуществили один обстрел по нашим позициям
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Обстрел был осуществлен вблизи населенного пункта Пески - там враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению", - отметили в штабе.
Напомним, 5 июля на Донбассе погиб украинский боец, а еще трое были ранены.
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