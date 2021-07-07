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Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ
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07 июля 2021, 17:58 56

Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ

07 июля 2021, 17:58 56
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Фото из открытых источников
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В среду, 7 июля, на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил, оккупанты осуществили один обстрел по нашим позициям

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Обстрел был осуществлен вблизи населенного пункта Пески - там враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению", - отметили в штабе.

Напомним, 5 июля на Донбассе погиб украинский боец, а еще трое были ранены.

ООС Украина война оккупация оккупанты

 
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