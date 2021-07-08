Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника
В четверг, 8 июля, оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
Об этом сообщили в оперативно-тактической группе (ОТГ) "Восток", пишет RegioNews.
"Военный оперативно направлен в медучреждение, где ему оказывают медицинскую помощь. Состояние раненого удовлетворительное", - уточнили в ОТГ.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы военно-правоохранительной службы. Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе украинский защитник получил осколочные ранения.
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