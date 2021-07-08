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Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника
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08 июля 2021, 15:12 43

Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника

08 июля 2021, 15:12 43
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Фото из открытых источников
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В четверг, 8 июля, оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Об этом сообщили в оперативно-тактической группе (ОТГ) "Восток", пишет RegioNews.

"Военный оперативно направлен в медучреждение, где ему оказывают медицинскую помощь. Состояние раненого удовлетворительное", - уточнили в ОТГ.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы военно-правоохранительной службы. Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе украинский защитник получил осколочные ранения.

Донбасс Украина война оккупанты ранение

 
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