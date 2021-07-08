Доба в ООС: шість обстрілів позицій ЗСУ окупантами
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню, - зазначають у штабі.
Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.
У напрямку населеного пункту Піски російські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний, - повідомляють у штабі.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 6 гектарів території та передали на знищення 91 вибухонебезпечний предмет.
Як повідомлялося, учора окупанти на Донбасі один раз обстріляли сили ЗСУ.