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07 июля 2021, 15:53 995

Главу "Кузницы на Рыбальском" отправили под арест с залогом в 443 миллиона

07 июля 2021, 15:53 995
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Фото ГБР
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерию Шандре в виде ареста на 60 суток с возможностью выйти под залог в более 443 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает RegioNews.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском” меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен, - сообщили в ГБР.

Шандра - уже второй фигурант дела, которому избрали меру пресечения. Так, 5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

Как сообщалось, 2 июля ГБР сообщило о подозрении в сговоре экс-заместителю министра обороны и руководителя судостроительного завода. Бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" сообщили о подозрении в сговоре.

Ранее, в апреле ГБР проводило обыски в корпорации "Богдан" и на заводе, которым владел Порошенко. Правоохранители расследуют поставки подразделениям ВСУ некачественной продукции.

ГБР суд арест залог

 
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