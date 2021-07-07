Суд продлил сроки расследования по делу Медведчука и Козака
Суд продлил до 11 ноября сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов от партии "Опозиційна платформа – За життя" Виктора Медведчука и Тараса Козака
Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, 7 июля Печерский райсуд столицы по ходатайству следователя, согласованному прокурором, продлил сроки расследования производства до 6 месяцев - до 11 ноября.
Заседание по продлению меры пресечения Медведчуку запланировано на 8 июля.
Напомним 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в офис Генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.