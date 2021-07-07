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07 июля 2021, 17:40 4

Суд продлил сроки расследования по делу Медведчука и Козака

07 июля 2021, 17:40 4
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Фото из открытых источников
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Суд продлил до 11 ноября сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов от партии "Опозиційна платформа – За життя" Виктора Медведчука и Тараса Козака

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, 7 июля Печерский райсуд столицы по ходатайству следователя, согласованному прокурором, продлил сроки расследования производства до 6 месяцев - до 11 ноября.

Заседание по продлению меры пресечения Медведчуку запланировано на 8 июля.

Напомним 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в офис Генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

суд Украина ОПЗЖ Виктор Медведчук Тарас Козак

 
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