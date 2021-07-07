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07 июля 2021, 20:55 475

Экс-главе Укравтодора Новаку прокуратура в Варшаве предъявила дополнительные обвинения

07 июля 2021, 20:55 475
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Фото из открытых источников
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Окружная прокуратура в Варшаве в среду предъявила дополнительные обвинения экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку

Об этом сообщает РАР, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Польские следователи инкриминируют Новаку получение взяток на сумму 315 тыс. евро при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.

Сегодня прокурор объявил Славомиру Н. изменённое коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за оказание поддержки компании в процессе получения и выполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине, - сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Она добавила, что обвинение касается периода, когда Новак исполнял обязанности главы Укравтодора.

Новак отверг обвинения и отказался давать показания.

Как сообщалось, 2 июня в Польше суд снова арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака. Апелляционный суд в Варшаве издал постановление о повторном аресте бывшего главы "Укравтодора”, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Напомним, 20 июля 2020-го экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали в Польше. Его подозревают в коррупции.

прокуратура коррупция Польша Укравтодор Славомир Новак

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