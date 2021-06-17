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17 июня 2021, 20:05 4

На границе с Польшей 23 июня откроют все пункты пропуска

17 июня 2021, 20:05 4
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Фото: из открытых источников
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23 июня заработают все пункты пропуска на границе с Польшей, которые прекратили работу во время карантина

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления организации пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает RegioNews.

По его словам, возобновят работу пункты пропуска Устилуг, Смильниця и Угринов.

Сейчас принимается решение польским правительством и нас официально проинформируют о том, что с 23 июня с нуля часов будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают", - сказал Лысюк.

Он добавил, что в связи с этим на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Польшей началась вакцинация украинских заробитчан.

пограничники граница КПВВ Польша Пункты пропуска

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