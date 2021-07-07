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07 июля 2021, 13:37 462

На Кировоградщине строители забрали себе 2 млн грн во время ремонта здания суда

07 июля 2021, 13:37 462
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Фото РИА-Новости
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В Кировоградской области во время ремонта здания, где должны заседать судьи, подрядчик выполнения работ забрал себе больше 2 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

В частности, утверждены и направлены в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия по факту присвоения имущества в особо крупном размере и служебного подлога.

По результатам предварительного расследования установлено, что в сентябре 2019 Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Кировоградской области провело открытые торги по закупке работ по реконструкции нежилого здания под здание суда в г.. Долинская. Победителем аукциона стало частное предприятие областного центра. С целью безосновательного получения денежных средств, которые выделялись по объекту строительства, подрядчик составил акты приемки выполненных строительных работ в которых внес заведомо ложные сведения о фактических объемах выполненных работ.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость фактически выполненных строительных работ по объекту здания суда и справок о стоимости выполненных строительных работ составила на 2.4 млн грн меньше чем было указано в актах выполненных работ. В результате руководитель подрядного предприятия присвоил денежные средства на указанную сумму и вызвав тем самым ущерб государству в крупном размере.

Напомним, в Новомиргородский общине Кировоградской области местные власти ввели комендантский час для детей.

прокуратура ремонт суд

 
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