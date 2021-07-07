Ексглаві Укравтодору Новаку прокуратура у Варшаві висунула додаткові обвинувачення

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Окружна прокуратура у Варшаві в середу висунула додаткові обвинувачення ексглаві Укравтодору Славоміру Новаку

Про це повідомляє РАР, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Польські слідчі інкримінують Новаку отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні, - повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

Вона додала, що обвинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов’язки голови Укравтодору.

Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.

Як повідомлялося, 2 червня у Польщі суд знову арештував ексглаву "Укравтодору” Новака. Апеляційний суд у Варшаві видав постанову про повторний арешт колишнього глави "Укравтодору”, ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Нагадаємо, 20 липня 2020-го ексголову "Укравтодору" Славоміра Новака затримали у Польщі. Його підозрюють у корупції.