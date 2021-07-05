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05 июля 2021, 18:54 44

В Одесской области масштабное обесточивание из-за аварии на электростанции в Молдове

05 июля 2021, 18:54 44
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Фото из открытых источников
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Сегодня, около в 13:38, более 100 населенных пунктов Одесской области были обесточены. Причиной стала авария на молдовской государственной районной электростанции

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесской области, передает RegioNews.

Как отмечает компания, молдовская электростанция питает подстанции Украины "Раздельная" и "Кучурганы". В результате аварийного отключения линии 110 кВ, 96 и частично 47 населенных пунктов Раздельнянского и Одесского районов были обесточены.

Электроснабжение надеются восстановить после устранения неисправностей на молдавской электрической станции.

Как сообщалось, сегодня утром из-за непогоды в Украине без света осталось почти 30 населенных пунктов. Из-за сильных грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 29 населенных пунктов в четырех областях.

авария электричество Одесская область Молдова электростанция

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