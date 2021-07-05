Есть угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к жертвам - УПЦ (МП)

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Об этом сообщает центр информации УПЦ (МП), передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам, - говорится в сообщении центра информации УПЦ (МП).

Отмечается, что в последнее время увеличился уровень увлажненности почв, и в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер.

Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности почв, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созванных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией в лавре, священники просят Кабмин рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.

Как сообщалось, 22 июня в Одесской области на пляже произошел оползень.

В тот же день в Тернополе из-за оползня во время земляных работ погиб работник.