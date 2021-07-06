Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

С 3 по 5 июля в больницы Винницы с предварительным диагнозом "острый энтероколит" были доставлены 17 человек, которые 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан Чапельский Винницкого района", - говорится в сообщении.