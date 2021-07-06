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06 июля 2021, 09:41 350

Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек

06 июля 2021, 09:41 350
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Фото: из открытых источников
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В одном из сел Винницкой области с диагнозом "острый энтероколит" в больницу попали 17 человек после посещения ресторана

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

С 3 по 5 июля в больницы Винницы с предварительным диагнозом "острый энтероколит" были доставлены 17 человек, которые 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан Чапельский Винницкого района", - говорится в сообщении.

Сейчас специалистами службы проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

По данным местных СМИ, в заведении праздновали выпускной школьники.

Напомним, ранее на Прикарпатье шестерых несовершеннолетних госпитализировали с пищевым отравлением.

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