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04 июля 2021, 13:08 605

В Запорожье в ресторане застрелили мужчину

04 июля 2021, 13:08 605
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Фото из открытых источников
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В центре Запорожья в ресторане произошла стрельба, в результате чего один человек от полученных травм погиб

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что 4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана, по улице Маяковского, неизвестный вызвал ранение (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г. р.. От полученных травм мужчина скончался.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК.

Напомним, недавно на Львовщине посреди дороги произошла стрельба.

Украина криминал стрельба Запорожье ресторан

 
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