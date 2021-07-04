В Запорожье в ресторане застрелили мужчину

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В центре Запорожья в ресторане произошла стрельба, в результате чего один человек от полученных травм погиб

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что 4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана, по улице Маяковского, неизвестный вызвал ранение (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г. р.. От полученных травм мужчина скончался.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК.

Напомним, недавно на Львовщине посреди дороги произошла стрельба.