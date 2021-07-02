Эстония открыла границы для вакцинированных украинцев

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Эстония открыла свои границы для полностью вакцинированных украинцев с туристической целью, в том числе не только с вакцинами, которые утверждены в Евросоюзе

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, передает RegioNews.

Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС, – написал Кулеба.

Согласно информации на карте МИД, въезд в Эстонии с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в т.ч. из Украины) без симптомов заболевания на Covid-19, и которые прошли полный курс вакцинации.



Вакцины, которые официально используются в Украине, и сейчас принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield,CoronaVac). После последней дозы вакцины должно пройти не более года.

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Для подорожей українців відкрилася Естонія — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації.



Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС.



Детальна інформація та перелік визнаних вакцин — на картіhttps://t.co/8RkEzCg6Yk#ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2021

Как сообщалось, с 1 июля Австрия разрешила свободный въезд украинским путешественникам.

Также индийскую вакцину Covishield (AstraZeneca) одобрили для приезда туристов в семи странах.