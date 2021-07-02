Эстония открыла границы для вакцинированных украинцев
Эстония открыла свои границы для полностью вакцинированных украинцев с туристической целью, в том числе не только с вакцинами, которые утверждены в Евросоюзе
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, передает RegioNews.
Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС, – написал Кулеба.
Согласно информации на карте МИД, въезд в Эстонии с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в т.ч. из Украины) без симптомов заболевания на Covid-19, и которые прошли полный курс вакцинации.
Вакцины, которые официально используются в Украине, и сейчас принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield,CoronaVac). После последней дозы вакцины должно пройти не более года.
Ловіть ще гарну новину— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2021
Для подорожей українців відкрилася Естонія — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації.
Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС.
Детальна інформація та перелік визнаних вакцин — на картіhttps://t.co/8RkEzCg6Yk#ВакцинуйсяТаМандруй
Как сообщалось, с 1 июля Австрия разрешила свободный въезд украинским путешественникам.
Также индийскую вакцину Covishield (AstraZeneca) одобрили для приезда туристов в семи странах.