Индийскую вакцину Covishield (AstraZeneca) одобрили для приезда туристов в семи странах

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Вакцина, которой прививается много украинцев, подходит для въезда в семь стран

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание ВВС, передает RegioNews со ссылкой на ZN.ua.

Сейчас в Украине этим препаратом массово прививают украинцев в центрах вакцинации, которые уже открылись по всей стране.

Среди тех, кто разрешил въезд вакцинированным AstraZeneca, есть как страны ЕС, так и внеблоковые государства. Речь идет об Австрии, Германии, Словении, Греции, Ирландии, Испании и Эстонии. В последней одобряют все вакцины, произведенные в Индии.

Однако в материале ВВС не уточнено: это касается лишь граждан этих стран, которые получили прививки Covishield в Индии, или любого, кто вакцинировался этим препаратом.

Как сообщалось, Минцифры начинает бета-тестирование сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине.

Также в Минздраве объяснили вакцинацию чиновников и депутатов препаратом Pfizer.