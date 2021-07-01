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01 июля 2021, 21:32 798

С сегодняшнего дня Австрия разрешила свободный въезд украинским путешественникам

01 июля 2021, 21:32 798
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Фото из открытых источников
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С четверга, 1 июля, Австрия разрешила свободный въезд украинским путешественникам. Однако гражданам Украины нужно пройти полную вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает RegioNews.

Так, с сегодняшнего дня для въезда в Австрию без регистрации и карантина необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации от коронавируса. При этом последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну, и не позднее 270 дней.

В Австрию будут пускать туристов, которые прививались вакцинами:

Comirnaty от BioNtech / Pfizer;

Vaxzevria COVID - 19 vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;

Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA - 1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell);

Sinovac.

Для въезда в Австрию с регистрацией и карантином потребуется подтверждение об отрицательном результате теста на COVID - 19 (ПЦР тест, не старше 72 ч.или тест на антигены, не старше 48 часов.) и 10-дневный карантин после въезда.

Также для въезда можно предъявить подтверждение о выздоровлении после коронавируса. В частности, медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская/ официальная справка об антителах, не старше 90 дней).

Также для въезда в страну понадобится онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance-PTC), которую необходимо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на запись.ptc.gv.at.

После въезда в Австрию нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на пятый день после въезда.

Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающим вместе с вакцинированными взрослыми, необходимо будет предъявить тест, но в этом случае они не подлежат карантину.

Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Как сообщалось, индийскую вакцину Covishield (AstraZeneca) одобрили для приезда туристов в семи странах.

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