1,2 млн доз вакцины AstraZeneca поступит в Украину в третьем квартале этого года от Польши
Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале этого года
Об этом сообщили в Минздраве Польши, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Задержка с передачей вызвана нерегулярными поставками этой вакцины в Польшу.
Польша не отказалась от перепродажи (вакцины в Украину - ред.), договоренность остается актуальной. Отложение срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставок вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года, - сообщили в Минздраве Польши.
Как сообщалось вчера, Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna - в июле по глобальному механизму COVAX.
Киевский центр вакцинации на базе МВЦ будет работать в июле ежедневно - КГГАВсе новости »
02 июля 2021, 14:36Украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды, - Минздрав
02 июля 2021, 13:45В Минздраве рассказали, при каких условиях можно смешивать COVID-вакцины
02 июля 2021, 12:15
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет