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02 июля 2021, 20:58 266

1,2 млн доз вакцины AstraZeneca поступит в Украину в третьем квартале этого года от Польши

02 июля 2021, 20:58 266
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Фото из открытых источников
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Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале этого года

Об этом сообщили в Минздраве Польши, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Задержка с передачей вызвана нерегулярными поставками этой вакцины в Польшу.

Польша не отказалась от перепродажи (вакцины в Украину - ред.), договоренность остается актуальной. Отложение срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставок вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года, - сообщили в Минздраве Польши.

Как сообщалось вчера, Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna - в июле по глобальному механизму COVAX.

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