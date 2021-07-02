1,2 млн доз вакцины AstraZeneca поступит в Украину в третьем квартале этого года от Польши

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Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале этого года

Об этом сообщили в Минздраве Польши, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Задержка с передачей вызвана нерегулярными поставками этой вакцины в Польшу.

Польша не отказалась от перепродажи (вакцины в Украину - ред.), договоренность остается актуальной. Отложение срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставок вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года, - сообщили в Минздраве Польши.

Как сообщалось вчера, Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna - в июле по глобальному механизму COVAX.