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02 июля 2021, 14:36 21

Киевский центр вакцинации на базе МВЦ будет работать в июле ежедневно - КГГА

02 июля 2021, 14:36 21
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Фото: из открытых источников
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В Международном выставочном центре, на базе которого создан центр массовой вакцинации населения, прививки будут делать ежедневно с 5 июля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, с 5 июля будет работать ежедневно - с 10:00 до 17:30", - говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи. Кроме того, для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Ранее сообщалось, что в Киеве на протяжении фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации.

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