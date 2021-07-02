12:41  02 липня
У МОЗ хочуть вакцинувати від коронавірусу дітей
13:01  02 липня
У Києві зачинять станцію метро: проводитимуть антитерористичні навчання
18:30  02 липня
Окупанти на Донбасі 13 разів зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 липня 2021, 20:58 269

1,2 млн доз вакцини AstraZeneca надійде в Україну у третьому кварталі цього року від Польщі

02 липня 2021, 20:58 269
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року

Про це повідомили в МОЗ Польщі, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Затримка з передачею викликана нерегулярними поставками цієї вакцини до Польщі.

Польща не відмовилася від перепродажу (вакцини в Україну – ред.), домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується у третьому кварталі цього року, - повідомили у МОЗ Польщі.

Як повідомлялося вчора, Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna - в липні за глобальним механізмом COVAX.

вакцина Astrazeneca/Covishield Польща МОЗ COVID-19

Київський центр вакцинації на базі МВЦ працюватиме в липні щодня - КМДА
02 липня 2021, 14:36
Українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі, - МОЗ
02 липня 2021, 13:45
У МОЗ розповіли, за яких умов можна поєднувати COVID-вакцини
02 липня 2021, 12:15
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua