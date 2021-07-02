1,2 млн доз вакцини AstraZeneca надійде в Україну у третьому кварталі цього року від Польщі
Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року
Про це повідомили в МОЗ Польщі, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Затримка з передачею викликана нерегулярними поставками цієї вакцини до Польщі.
Польща не відмовилася від перепродажу (вакцини в Україну – ред.), домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується у третьому кварталі цього року, - повідомили у МОЗ Польщі.
Як повідомлялося вчора, Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna - в липні за глобальним механізмом COVAX.
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