1,2 млн доз вакцини AstraZeneca надійде в Україну у третьому кварталі цього року від Польщі

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Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року

Про це повідомили в МОЗ Польщі, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Затримка з передачею викликана нерегулярними поставками цієї вакцини до Польщі.

Польща не відмовилася від перепродажу (вакцини в Україну – ред.), домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується у третьому кварталі цього року, - повідомили у МОЗ Польщі.

Як повідомлялося вчора, Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna - в липні за глобальним механізмом COVAX.