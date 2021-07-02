В Минздраве рассказали, при каких условиях можно смешивать COVID-вакцины

Фото из открытых источников

Смешивать вакцины от коронавируса не запрещается. В Украине планируют рассмотреть этот вопрос

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", пишет RegioNews.

По его словам, жесткой рекомендации обязательно смешивать вакцины нет.

"Однако, национальная техническая группа экспертов не запрещает этого делать, если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция. В таком случае вторая доза может быть другого производителя или другого типа, чтобы минимизировать риски неблагоприятных событий после иммунизации", - сообщил Кузин.

Ранее сообщалось, что национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рассмотрит вопрос сочетания различных вакцин от коронавируса.