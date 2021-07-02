12:41  02 июля
В Минздраве хотят вакцинировать от коронавируса детей
13:01  02 июля
В Киеве закроют станцию метро: будут проводить антитеррористические учения
08:11  02 июля
Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
02 июля 2021, 12:15 205

В Минздраве рассказали, при каких условиях можно смешивать COVID-вакцины

02 июля 2021, 12:15 205
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Смешивать вакцины от коронавируса не запрещается. В Украине планируют рассмотреть этот вопрос

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", пишет RegioNews.

По его словам, жесткой рекомендации обязательно смешивать вакцины нет.

"Однако, национальная техническая группа экспертов не запрещает этого делать, если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция. В таком случае вторая доза может быть другого производителя или другого типа, чтобы минимизировать риски неблагоприятных событий после иммунизации", - сообщил Кузин.

Ранее сообщалось, что национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рассмотрит вопрос сочетания различных вакцин от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина вакцинация Игорь Кузин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua