В Минздраве рассказали, при каких условиях можно смешивать COVID-вакцины
Смешивать вакцины от коронавируса не запрещается. В Украине планируют рассмотреть этот вопрос
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", пишет RegioNews.
По его словам, жесткой рекомендации обязательно смешивать вакцины нет.
"Однако, национальная техническая группа экспертов не запрещает этого делать, если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция. В таком случае вторая доза может быть другого производителя или другого типа, чтобы минимизировать риски неблагоприятных событий после иммунизации", - сообщил Кузин.
Ранее сообщалось, что национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рассмотрит вопрос сочетания различных вакцин от коронавируса.
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