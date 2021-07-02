Украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды, - Минздрав
Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой вакцины от COVID-19 через полгода после прививки двумя дозами
Как пишет RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Завтрак с 1+1".
По его словам, сейчас есть две стратегии повторной вакцинации от COVID-19.
"Первая - когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная вакцина", - рассказал он.
Кузин добавил, что сейчас финального решение, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации, в Минздраве пока не принято.
Напомним, ранее Кузин рассказал, при каких условиях можно сочетать COVID-вакцины.
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