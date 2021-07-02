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02 июля 2021, 13:45 172

Украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды, - Минздрав

02 июля 2021, 13:45 172
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Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой вакцины от COVID-19 через полгода после прививки двумя дозами

Как пишет RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По его словам, сейчас есть две стратегии повторной вакцинации от COVID-19.

"Первая - когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная вакцина", - рассказал он.

Кузин добавил, что сейчас финального решение, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации, в Минздраве пока не принято.

Напомним, ранее Кузин рассказал, при каких условиях можно сочетать COVID-вакцины.

коронавирус Украина вакцина вакцинация Игорь Кузин

 
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