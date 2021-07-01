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01 июля 2021, 10:39 4

В Украине за сутки вакцинировали против COVID более 90 тысяч человек

01 июля 2021, 10:39 4
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки против COVID-19 было привито 93 186 человек. Одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированные - 61 472 человека

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали: 528 мобильных бригад, 1236 пунктов прививки и 13 центров вакцинации.

По состоянию на 29 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 965 660 человек, из них получили 1 дозу - 1 965 658 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 710 996 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 676 654 прививки", - сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее в Минздраве назвали причину отсутствия в некоторых областях центров вакцинации.

коронавирус Минздрав медики пандемия вакцинация

 
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