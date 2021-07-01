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01 июля 2021, 16:59 5

В Киеве появятся мини-центры COVID-вакцинации

01 июля 2021, 16:59 5
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Фото из открытых источников
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В Киеве на этой неделе граждане смогут получить прививку против коронавируса в мини-вакцинальных центрах, которых всего будет 21

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, информирует RegioNews.

По информации ведомства, такие центры вакцинации будут работать только на выходных.

Они будут расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева. Для того чтобы получить прививку, необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me.

Также в этих пунктах можно будет получить вторую прививку.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав хочет не пускать в школы непривитых детей.

коронавирус вакцина КГГА вакцинация центр

 
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