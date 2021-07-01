В Киеве появятся мини-центры COVID-вакцинации
В Киеве на этой неделе граждане смогут получить прививку против коронавируса в мини-вакцинальных центрах, которых всего будет 21
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, информирует RegioNews.
По информации ведомства, такие центры вакцинации будут работать только на выходных.
Они будут расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева. Для того чтобы получить прививку, необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me.
Также в этих пунктах можно будет получить вторую прививку.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав хочет не пускать в школы непривитых детей.
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