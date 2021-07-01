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01 июля 2021, 13:49 303

COVID-вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации

01 июля 2021, 13:49 303
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Фото: из открытых источников
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Вакцины Pfizer предусмотрено в закупках достаточно, чтобы можно было и в июле на 5 этапе прививать ею людей в центрах массовой вакцинации

Как передает RegioNews, об этом рассказала гендиректор по развитию цифровых трансформаций Минздрава Мария Карчевич в интервью LIGA.Life.

По ее словам, вакцины Pfizer по госзакупкам предусмотрели достаточно.

Будут новые поставки этой вакцины в июле и в следующих месяцах. Комирнати (Pfizer) ждем в рамках бюджетных закупок - 971 100 доз. Но эти цифры могут корректироваться", - сообщила Карчевич.

Она отметила, что можно будет потенциально говорить о том, что Pfizer будет не только в мобильных бригадах, но и в пунктах прививки, когда будет официальное решение в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатам сделают прививку вакциной Pfizer по отдельному графику.

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