Завтра опять заработает пункт пропуска на границе с Венгрией "Дзвинкове"

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Пункт пропуска "Дзвинкове" на границе с Венгрией завтра возобновит работу в связи с улучшением эпидситуации

Об этом сообщает пресс-центр МВД в Telegram, передает RegioNews.

На границе с Венгрией пункт пропуска "Дзвинкове" 23 июня возобновит свою работу. Решение о возобновлении работы принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации

По сообщению Главного управления полиции Венгрии, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, начиная с 23 июня этого года, возобновляется работа пункта пропуска "Дзвинкове - Лонья, - говорится в сообщении.

Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.

При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Как сообщалось, для жителей ОРДЛО и Крыма отменили самоизоляцию и COVID-тесты. С 17 июня в Украине упрощаются правила въезда для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма.