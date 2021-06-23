Сегодня открылись все пункты пропуска на границе с Польшей

С 23 июня открываются все пункты пропуска на границе с Польшей, в частности Устилуг, Смольница и Угринов, которые на время карантина были закрыты

Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

... С 23 июня с нуля часов будут открыты пункты пропуска, которые пока не работают. Это Смольница, Угринов, Устилуг, - сообщил Юрий Лысюк.

Он отметил, что в связи с этим на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся.

Лысюк добавил, что в Евросоюз лучше ехать с понедельника по среду, когда очередей на границах нет.

Как сообщалось, также с сегодняшнего дня снова заработает пункт пересечения на границе с Венгрией " Звонковое" - в связи с улучшением эпидситуации.